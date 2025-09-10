Samsunspor Forvet Transferi İçin Çalışıyor

FORVET TRANSFERİ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, harcama limiti sorunları nedeniyle forvet transferinde zorluk çektiklerini ancak cumartesi gününe kadar bir yabancı forvet oyuncusu transfer edeceklerini dile getirdi. Trendyol Süper Lig takımlarından Samsunspor, 13 Eylül Cumartesi günü Antalyaspor ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlı ekip, Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri’nde sürdürürken, Fuat Çapa da transfer konusuyla ilgili basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.

SÖZLEŞME UZATMA PLANLARI

Fuat Çapa, sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek oyuncular Satka ve Ntcham’ın yanı sıra 2 yıl daha sözleşmesi olan Holse ile yeni sözleşmeler imzalayacaklarını belirtti. Çapa, “Neye ihtiyacımız var önce onu tespit etmek gerekiyor. Sezon başı, hazırlık dönemi, sonrasında oynanan karşılaşmalar bize geri dönüş oluyor. Yeni gelenlerin performanslarını gördükten sonra hocamızla kadro yapısıyla ilgili bir değerlendirme yaptık. Gelecek oyuncuların bize ne katacağı çok önemli. Her maçı kazanmak istiyoruz ama uzun bir maratondayız.” dedi. Ayrıca, “Şu anda da Carlo Holse, Olivier Ntcham ve Lubo Satka’nın sözleşmelerini uzatacağız” diyerek mevcut kadrodan memnun olduklarını vurguladı.

TRANSFERDE SIKINTILAR VE HEDEF

Forvet transferinin cumartesi gününe kadar tamamlanacağını belirten Fuat Çapa, “Eksik olan mevkiimiz şu an itibariyle çok net. Bir forvet ihtiyacımız var. Bunun için yüksek profilde bir oyuncu hedefliyoruz.” şeklinde konuştu. Harcama limitinin 23 milyon Euro olduğunu belirten Çapa, “6 milyon Euro’dan aşağıya o profilde oyuncu bulmak çok zor. Türkiye’de futbolculara iyi maaş veren kulüplerden biriyiz ama anlaşamadık, limite takıldık.” diye ekledi. Oyun felsefelerini sürdürmek istediklerini, ancak bu süreçte forvet almak zorunda olduklarını ifade etti.

LİG HEDEFİ İLK 5 SIRADA YER ALMAK

Bu sezon ligdeki hedeflerinin ilk 5 sıralarına girmek olduğunu kaydeden Çapa, “Geçen sezon 3. sırada bitirdik. Bu sezon da ilk 5 içerisinde olmak istiyoruz.” dedi. Gerçekleştirdikleri 8 transferle takımın güçlendiğini söyleyen Çapa, özellikle yeni oyuncuların performansından memnun olduklarını ifade etti. Ayrıca, sözleşmeleri sona eren oyuncular ve mevcut yapılanma ile ilgili detaylar verdi. Dışarıdan gelen tekliflerin değerlendirilmesi gerektiği üzerinde duran Fuat Çapa, takımın geleceği için en doğru kararları almaya çalıştıklarını vurguladı.