Samsunspor Galatasaray 11’leri Açıklandı

SAMSUNSPOR GALATASARAY MAÇ KADROSU AÇIKLANDI

Samsunspor ve Galatasaray arasında gerçekleşecek maç için heyecan giderek artıyor. Maç öncesinde takımların kadroları belli olmaya başladı. Samsunspor ve Galatasaray’ın muhtemel 11’leri ile birlikte, maça dair ayrıntıları bu haberde bulabilirsiniz.

SAMSUNSPOR VE GALATASARAY’IN MUHTEMEL 11’LERİ

Samsunspor’un muhtemel kadrosu şöyle: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, van Drongelen, Soner Gönül, Yunus Emre Çift, Ntcham, Holse, Schindler, Emre Kılınç, Mouandilmadji. Galatasaray’ın muhtemel kadrosu ise şu şekilde: Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Yunus, Barış Alper, Osimhen.

Galatasaray, Samsunspor ile yapacağı karşılaşmaya kırmızı kart cezalısı Przemyslaw Frankowski’siz çıkmak zorunda. Beşiktaş’a karşı oynanan maçta 36. dakikada kırmızı kart gören 29 yaşındaki Polonyalı savunma oyuncusu, bu karşılaşmada takımına yardımcı olamayacak. Ayrıca, Galatasaray’da 4 oyuncu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez ve Roland Sallai, yarınki maçta sarı kart görmeleri durumunda 32. haftadaki Sipay Bodrum FK karşılaşmasında oynama fırsatını kaybedebiliyor.