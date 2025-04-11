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Samsunspor Galatasaray Maçı Hangi Kanalda?

MAÇ YAYIN BİLGİLERİ

Samsunspor ile Galatasaray arasında gerçekleşecek Süper Lig maçı için geri sayım başladı. Maç öncesinde taraftarlar, “Samsunspor Galatasaray maçı hangi kanalda yayımlanacak?” sorusunu soruyor. Maçın hangi kanaldan izlenebileceğine dair bilgiler kamuoyuyla paylaşılıyor.

BEIN SPORTS YAYINI

Samsunspor Galatasaray karşılaşması, Bein Sports kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Bein Sports kullanıcıları, bu maçı şifresiz olarak izleme imkânına sahip. Ayrıca, TOD TV resmi internet sitesi aracılığıyla da Samsunspor Galatasaray maçını canlı bir şekilde takip edebilirsiniz.

Samsunspor Galatasaray maçı, bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Taraftarlar, Bein Sports’tan bu heyecan dolu maçı canlı olarak izleyebilecek.

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