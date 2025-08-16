Samsunspor Galip Geldi, Performans Düşük Kaldı

GALİP GELİNMİŞ ANCAK PERFORMANS DÜŞÜK KALDI

Samsunspor’un teknik direktörü Thomas Reis, Kocaelispor ile oynanan maç sonrasında “Galip geldik ancak performansımız iyi değildi” ifadelerini kullandı. Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Samsunspor, deplasmanda Kocaelispor’u 1-0 mağlup etti. Maç sonrasında yapılan basın toplantısında Reis, takımlarının performansına dair yorumlarda bulundu. Reis, “Galip geldik fakat gösterdiğimiz performans en iyi değildi. Kocaelispor’a karşı oynamak zordu, bunu açıkça söyleyebilirim. Güçlü bir rakip ile karşılaştık. Bugün taraftarların da harika desteği vardı. İnanılmaz bir taraftar kitlesi vardı. Bizim taraftara değinmeden geçemem, onların destekleri bizim için çok değerliydi. Taraftarımız harikaydı. Attığımız gol, şanslı olduğumuz dakikalarda geldi ve ardından iyi bir savunma sergiledik. İki karşılaşma oynadık ve 6 puan kazandık. Eksiklerimizi gidermek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Felsefemizi geliştirmemiz lazım. 90 dakikalık performanstan tam anlamıyla mutluydum diyemem” sözlerine yer verdi.

SONUÇ OYUNU OLARAK HEDEFİMİZİ GÜÇLENDİRİYORUZ

Basın toplantısında, oyuncuların performanslarındaki düşüklük ve perşembe günü oynanacak Panathinaikos maçı ile ilgili gelen soruya Reis, “Oyuncularımıza sorabiliriz. Bilmiyorum. Panathinaikos, benim aklımda olan bir karşılaşma değildi. Geçen sezon boyunca oyuncularıma maç maç ilerlememiz gerektiğini söyledim. Bugüne kadar da böyle devam ettik. Ancak güçlü mantaliteye sahip bir takımla oynadık ve aynı şekilde karşılık verdik. Yeni oyuncularımız var. Onların adaptasyon ve oyun stilimize alışmaları için zamana ihtiyaçları var. Lige 6 puanla başlamak çok önem taşıyordu. Sonuç itibariyle futbol bir sonuç oyunudur. İki önemli karşılaşmadan istediğimiz sonuçları elde ettik. Hatalar ve istediğimiz performansla ilgili elbette ki oyuncularımızla konuşuyoruz. Perşembe günü Atina’da karşılaşma oynayacağız. Geçen sezon boyunca bugünler için çok çalıştık. Atina’da da keyif alarak oynamamız gerekiyor. O karşılaşmayı dört gözle bekliyorum ve öncesinde galip gelmek önemliydi” şeklinde yanıtladı.

AVRUPA’DA İLK TECRÜBEMİ YAŞAYACAĞIM

Samsunspor’da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Reis, “Birçok kişinin takım ve kulüp olarak yaptıklarımızı gördüğünü bilmek kesinlikle çok hoş bir duygu. Sözleşmem sadece bu sezon sonuna kadar, gelecekte ne olacağını bilemeyiz. Fakat tüm konsantrasyonum Samsunspor için. Bugün galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Hoca olarak Avrupa’da ilk karşılaşmama çıkmak benim için güzel bir tecrübe olacak. Kocaelispor’a da ligin geri kalanında başarılar diliyorum. Harika taraftara sahipler ve stadyumları çok güzel. İlerleyen maçlarda bol puan toplayacaklardır” diyerek sözlerini tamamladı.