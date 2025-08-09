Samsunspor, Gençlerbirliği’ni 2-1 Yendi

MAÇIN DETAYLARI

Süper Lig’in ilk haftasında Samsunspor, Gençlerbirliği’ni evinde 2-1 yenerek sezona galibiyetle başladı. Maç öncesinde Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, geçmişte Samsunspor’u çalıştırmış olan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu’na çiçek takdim etti.

Maçın başlama düdüğünün ardından, 4. dakikada Dimata’nın ceza sahasına yaptığı yerden ortada, Gençlerbirliği savunmasının uzaklaştırmak istediği top Holse’nin önünde kaldı. Holse, gelişine vurduğu topu az farkla auta yolladı. 13. dakikada Van Drongelen’in pasıyla buluşan Dimata, ceza sahasına girdikten sonra kaleye vurduğu şutta kaleci Gökhan, son anda müdahale etti ve topu kornere gönderdi. Ardından 18. dakikada Ntcham’ın ceza sahası son çizgisinden yaptığı ortada Moundilmadji’nin dokunduğu top bir kez daha yandan auta gitti.

38. dakikada, Tomasson’un ceza sahasına ortasında Kyabou’nun eline çarpan topta hakem penaltı kararı verdi. Moundilmadji, penaltıyı başarıyla kullanarak Samsunspor’u 1-0 öne geçirdi. İlk yarı, Samsunspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda, 62. dakikada Abdurrahim’in ceza sahasına yaptığı ortada, Goutas iyi yükselerek kafa vuruşu yaptı, ancak top az farkla üstten auta gitti. 67. dakikada, Emre Kılınç’ın pasını değerlendiren Holse, ceza sahası dışından şutunu çekerek topu ağlarla buluşturdu ve durumu 2-0 yaptı. 69. dakikada, defansın arkasına sarkan Muja’nın kaleye çektiği şut da az farkla direğin dibinden auta gitti.

88. dakikada ise Samsunspor savunmasının uzaklaştıramadığı topu Metehan aldı ve şutunu çekerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1. Karşılaşma, Samsunspor’un 2-1’lik galibiyetiyle sonuçlandı.