Samsunspor, Gustaf Nilsson’u Kiralamayı Planlıyor

ÖNEMLİ TRANSFER GELİYOR

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Avrupa’da ülkemizi temsil edecek. Başkan Yüksel Yıldırım, önemli bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Sacha Tavolieri’nin haberine göre, Samsunspor, Belçika Ligi takımlarından Club Brugge’un 1.96 boyundaki forveti Gustaf Nilsson’u kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.

NİLSSON KİRALANACAK

Club Brugge’un bu transfere izin vermesiyle birlikte, Kırmızı-beyazlıların transferde sona yaklaştığı bildiriliyor. Samsunspor, Gustaf Nilsson’u satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor. Geçen sezon ligde 22 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu, 9 gol ve 5 asistlik bir performans sergileyerek dikkat çekti.

Ukrayna Fransa Maçını EXXEN’den İzleyin

Ukrayna-Fransa maçı heyecanla bekleniyor. Maçın canlı yayın bilgileri ve izleme yöntemleri araştırılmakta. Kesintisiz maç izlemek için detaylar sunuluyor.
İngiltere’de Kabine Değişikliği Gerçekleşti

İngiltere'de Başbakan Keir Starmer, Angela Rayner'ın istifasının ardından yeni kabineyi duyurdu. David Lammy, başbakan yardımcılığına; Yvette Cooper ise dışişleri bakanlığına atandı.

