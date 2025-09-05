Samsunspor, Gustaf Nilsson’u Kiralamayı Planlıyor

ÖNEMLİ TRANSFER GELİYOR

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Avrupa’da ülkemizi temsil edecek. Başkan Yüksel Yıldırım, önemli bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Sacha Tavolieri’nin haberine göre, Samsunspor, Belçika Ligi takımlarından Club Brugge’un 1.96 boyundaki forveti Gustaf Nilsson’u kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.

NİLSSON KİRALANACAK

Club Brugge’un bu transfere izin vermesiyle birlikte, Kırmızı-beyazlıların transferde sona yaklaştığı bildiriliyor. Samsunspor, Gustaf Nilsson’u satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor. Geçen sezon ligde 22 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu, 9 gol ve 5 asistlik bir performans sergileyerek dikkat çekti.