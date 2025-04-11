Samsunspor, Hakem Kararlarına Tepki Gösterdi

MAÇ SONRASI TEPKİLER

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray ile karşılaşan Samsunspor, sahadan 2-0’lık bir yenilgiyle ayrıldı. Maçın ardından, hakem Ozan Ergün’ün verdiği kararlara ilişkin tepkisini kaydeden Samsunspor, resmi sosyal medya hesaplarından bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, “Dirsek bize, kart bize… ADALET?” ifadeleri yer alırken, Rick van Drongelen’in dudağında açılan yaraya ait bir fotoğraf kullanıldı.

TEKNİK DİREKTÖRDEN AÇIKLAMALAR

Samsunspor’un Teknik Direktörü Thomas Reis, Galatasaray karşılaşmasının ardından yaptığı konuşmalarda hakem Ozan Ergün’ün kararlarına dışa vurduğu rahatsızlığı dile getirdi. Reis, “İlk yarıdaki performansımızda pozitif bir şey varsa, iyi savunma yapmamızdı. Attığımız golde ofsayt olduğuna inanmıyorum. Kendi yaptığımız hatalardan iki gol yedik. Pasla ön tarafa doğru çıkmaya çalışırken 2-0 geriye düştük. İkinci golden sonra maç bitti diyebilirim” ifadelerini kullandı.

GENÇ OYUNCU VE GELECEK PLANLARI

Thomas Reis, takımın durumuna da değinerek, “Dar bir kadromuz var. Geniş bir kadromuz yok. İlk defa şans verdiğim genç bir oyuncumuz da vardı. Süper Lig’deki ilk dakikalarını aldı. Kulüp olarak gençlere de fırsat vermeye çalışıyoruz. İkinci gol çok erken geldi. Bizim planımızda bu yoktu. Her mağlubiyet canımızı acıtıyor ama yolumuza devam etmeliyiz. Umarım sakat oyuncularımız en kısa sürede döner ve bir sonraki maçta daha iyi performans gösteririz” şeklinde konuştu.