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Samsunspor, İlk Kampını Kayseri’de Yapacak

İLK KAMP DÜZENLENİYOR

Samsunspor, Süper Lig’de 2025-2026 sezonu için hazırlık çalışmalarına başlayacak. Takım, ilk kampını 7-15 Temmuz tarihleri arasında Kayseri’de gerçekleştirecek. Avrupa kupalarında mücadele edecek olan kırmızı-beyazlılar, yeni sezon için Alman teknik adam Thomas Reis yönetiminde hazırlanacak.

HAZIRLIKLAR SAMSUN’DA BAŞLIYOR

Samsunspor, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu hazırlıklarına 3 Temmuz’da Samsun’da başlayacak. Nuri Asan Tesisleri’nde bir araya gelecek futbolcular ve teknik ekip, 7 Temmuz’da Kayseri kampı için yola çıkacak ve 15 Temmuz’a kadar burada antrenman yapacak.

Kayseri’de düzenlenecek 1. etap kampın ardından, Samsunspor’un ikinci etap kamp programının yeri ve detayları ilerleyen günlerde açıklanacak. Teknik Direktör Thomas Reis yönetimindeki kamp sürecinde fiziksel ve taktik çalışmaların yoğunlukla yapılacağı, Avrupa maçları öncesi önemli bir hazırlık döneminin geçeceği belirtiliyor.

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