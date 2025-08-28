Samsunspor İyi Oynadı Ama Elendi

SAMSUNSPOR’UN ELENME SEBEBİ

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Panathinaikos karşısında elenmeyi hak etmediklerini belirtti. UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda deplasmanda 2-1 kaybeden Samsunspor, sahasında 0-0 berabere kalınca UEFA Konferans Ligi’nde mücadele etme hakkı kazandı. Fuat Çapa, “Hak etmediğimiz bir eleme oldu açıkçası. Çünkü oradaki yemiş olduğumuz ikinci gol bize bugün net bir şekilde gösterdi ki çok pahalıya mal oldu” dedi. Çapa, ev sahibi olarak oynadıkları oyunun oldukça iyi olduğunu ifade etti ve özellikle ilk yarıda girmeleri gereken net pozisyonlardan bahsetti.

ÇOŞKULU VE İSTEKLİ BİR OYUN

Çapa, “Onları değerlendirmiş olsaydık, bugün tamamen değişik bir sonuç alırdık. Rakipten daha iyi oynadık. Coşkuluyduk, daha çok istekliydik. Taraftarımız inanılmaz bir şekilde takımımızı motive etti ve itti. Bizim adımıza bunlar güzel gelişmeler. Yani sonuç olarak üzücü ama oyun olarak gayet olumlu işler gördüğümüzü söyleyebilirim” diye konuştu. Ayrıca, Konferans Ligi’nde ilerleyebileceklerini düşünerek, “Konferans Ligi için bu karşılaşma bize çok iyi bir şey gösterdi” ifadelerini kullandı. Çapa, gruptan çıkacaklarına olan inancın hem kendilerinde hem taraftarlarında hem de ülke futbolseverlerinde oluştuğunu vurguladı.

DERBİ HAZIRLIKLARI VE HEDEFLER

Karadeniz derbisi hakkında da düşüncelerini paylaşan Çapa, “Trabzonspor 3’te 3 yaptı. Ama sonuçta derbi, bunun şehir için ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Burada olan arkadaşlarımız, yeni gelen arkadaşlara mutlaka bunu anlatacaktır. Biz de anlatacağız” dedi. Çapa, “Çünkü bu bizim adımıza da güzel bir karşılaşma olacak. Sonuçta Karadeniz derbisi oynayacağız. Ondan sonra da milli takım arasında gereken çalışmalar yapıp Eylül ayını güzel bir şekilde devam ettirmek istiyoruz” şeklinde sözlerini tamamladı.