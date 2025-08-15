Haberler

Samsunspor, Kaleci Albert Posiadala İle Anlaştı

TRANSFER ANLAŞMASI

Samsunspor, Polonyalı kaleci Albert Posiadala ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşmaya vardı. Bugün 4 yeni transferini açıklayacak olan kulüp, Afonso Sousa’dan sonraki ikinci transferini de duyurdu. Kırmızı-beyazlılar, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) 22 yaşındaki oyuncunun lisansını çıkardı.

KALEDE REKABET

Bu anlaşmayla birlikte Posiadala, bu sezon kaleci Okan Kocuk ile forma için rekabet edecek. Kariyerine Polonya’nın Pogon Siedlce takımında başlayan Posiadala, ardından Swit Nowy Dwor ve Wisla Pulawy formalarını giydi. En son Norveç ekiplerinden Molde’de mücadele eden 1,93 boyundaki kaleci, şimdiye kadar 62 resmi maçta görev aldı.

ÖNEMLİ

