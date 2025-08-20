Samsunspor Kaptanı Zeki Yavru Açıklama Yaptı

MAÇ HAZIRLIKLARI VE HEDEFLER

Samsunspor Takım Kaptanı Zeki Yavru, Panathinaikos karşısında kolay lokma olmadıklarını ve geçmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Yunanistan’ın Atina şehrinde, Panathinaikos ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off maçı öncesinde Samsunspor, Olimpiyat Stadyumu’nda basın toplantısı düzenledi. Teknik Direktör Thomas Reis ile birlikte basına açıklamalarda bulunan Yavru, önemli mesajlar verdi.

TAKIM GURURU VE HEDEFİ

Zeki Yavru, herkes için kolay lokma olmadıklarını vurguladı. “Kulüp tarihinin en önemli günlerinden birini yarın yaşayacağız. Bunun bilinci ve gururuyla geldik. En iyi şekilde takımımızı ülkemizi temsil edeceğiz. En iyi skoru alarak avantajla evimize dönmek istiyoruz. Kolay lokma değiliz. Bunu göstermek için sahada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız.” ifadelerini kullandı. Yavru, Avrupa sahnesinde 10 yıl sonra mücadele etmenin kendisi için gurur verici olduğunu dile getirdi. “Hedefimiz camiamızı mutlu etmek ama ülke puanına katkı sağlamak da istiyoruz. Ülkemiz adına da bu maç çok önemli.” dedi.

SON ANTRAINMAN VE DOSTÇA MÜCADELE

Yavru, sıcak karşılandıklarını ve misafirperverliklerini göstereceklerini de belirtti. Dostça bir mücadele olmasını dileyen kaptan, “Son antrenmanı yapacağız. Biz de rakip gibi agresif futbol oynuyoruz. Yarın sahada elimizden geleni yapacağız. Turu geçmek için çok fazla mücadele etmemiz gerekiyor. Sevindirici bir skorla evimize dönmek istiyoruz.” dedi. Panathinaikos’un kendilerini favori görüyor olabileceğini de kaydeden Yavru, “Yarın onlara bunun tersini göstermek istiyoruz.” ifadelerini kullandı. Samsunspor ile Panathinaikos, yarın TSİ ile 21.00’de karşı karşıya gelecek.