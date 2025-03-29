Samsunspor-Kasımpaşa Maçı Canlı Yayın Bilgileri

TRENDYOL SÜPER LİG 2024-2025 SEZONU DEVAM EDİYOR

Trendyol Süper Lig’in 2024-2025 sezonu heyecanla sürüyor. Futbolseverler, “Samsunspor – Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?” gibi sorular soruyor. Zorlu karşılaşma öncesi her iki takımın güncel form durumu, maç tarihi, saati, stadyum bilgileri ve yayın detayları belli oldu. İşte, Samsunspor – Kasımpaşa maçıyla ilgili bilgiler.

SAMSUNSPOR – KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Samsunspor, evinde Kasımpaşa’yı konuk ediyor. Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği bu müsabaka, 29 Mart Cumartesi günü saat 16.00’da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Maçın hakemliğini tecrübeli Zorbay Küçük üstlenecekken, yardımcı hakemler Bahattin Duran ve Serkan Ok görev yapacak. Aynı zamanda VAR hakemliği de maçın kritik anlarını inceleyecek.

SAMSUNSPOR – KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA

Samsunspor – Kasımpaşa karşılaşması, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında büyük bir merakla bekleniyor. Bu önemli mücadele, beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler, karşılaşmayı televizyondan takip etmek istediklerinde dijital platformlar üzerinden de beIN Sports 2 yayınına ulaşabilecek.