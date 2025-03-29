Samsunspor-Kasımpaşa Maçı İlk Yarısı Golsüz

MAÇ ÖZETİ

Trendyol Süper Lig’in 29. hafta karşılaşmasında Samsunspor, Kasımpaşa’yı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona eriyor. İlk yarıdaki önemli anlar arasında 21. dakikada Hajradinovic’in ara pasında kaleci Okan ile karşı karşıya kalan Fall’un şutunu kalecinin son anda kurtardığı an sayılabilir. 25. dakikada Dimata’nın ceza sahasında yapmış olduğu seri çalımlar sonrası şutu kaleci Gianniotis’in ellerinde kalıyor.

İKİNCİ YARI KONTROL ALTINDA

37. dakikada Emre Kılınç’ın ceza sahasının sol çaprazından uzak köşeye yapmış olduğu aşırtma vuruşunu kaleci Gianniotis uçarak kurtarıyor. 45. dakikada ise Yunus’un hatalı geri pasında, da Costa araya girerek kaleci Okan’ı çalımlıyor ancak meşin yuvarlağı filelere göndermekte başarılı olamıyor.

TAKIM KADROLARI

Karşılaşmanın hakemleri Zorbay Küçük, Gökhan Barcın ve Suat Güz olarak belirlenmiş. Samsunspor’un kadrosunda kaleci Okan Kocuk’un yanı sıra Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Rick van Drongelen, Marc Bola, Soner Aydoğdu, Ait Bennasser, Carlo Holse, Emre Kılınç, Nany Dimata ve Olivier Ntcham yer alıyor. Yedek oyuncular arasında Halil Yeral, Taha Tosun, Nanu, Soner Gönül, Ali Tarkan, Bedirhan Çetin, Tait, Schindler, Muhammet Özbaskıcı ve Muja bulunmakta. Teknik direktörlüğünü Thomas Reis üstleniyor.

Kasımpaşa’nın kadrosunda ise Andreas Gianniotis, Kamil Piatkowski, Nicholas Opoku, Yasin Özcan, Claudio Winck, Gökhan Gül, Haris Hajradinovic, Kevin Rodrigues, Mamadou Fall, Ben Ouanes ve Nuno da Costa görev alıyor. Yedek oyuncular arasında Sinan Bolat, Sadık Çiftpınar, Adnan Aktaş, Taylan Aydın, Cafu, Can Keleş, Espinoza, Yusuf İnci, Aytaç Kara ve Brekalo var. Takımın teknik direktörü Burak Yılmaz. Maçta sarı kart gören oyuncular da Costa ve Piatkowski oldu.