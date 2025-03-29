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Samsunspor-Kasımpaşa Maçı Yayın Detayları

HEYECAN DOLU MÜCADELE

Trendyol Süper Lig’de heyecan sürüyor. 29. hafta karşılaşmasında Samsunspor, Kasımpaşa’yı evinde ağırlıyor. Ligdeki puan yarışının önem arz eden bu maçını izlemek isteyen futbolseverler, “Samsunspor – Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. Zorlu maçın başlama saati ve yayın bilgileri netlik kazandı. İşte, Samsunspor ile Kasımpaşa arasındaki maçın tarihi, yayın saati ve detaylı izleme rehberi.

MAÇ TARİHİ VE YAYIN DETAYLARI

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Samsunspor ile Kasımpaşa kritik bir mücadelede karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, 29 Mart Cumartesi günü saat 16.00’da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda gerçekleşecek. Samsunspor – Kasımpaşa maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

HAKEM DETAYI

Zorbay Küçük’ün yöneteceği bu önemli karşılaşma öncesinde her iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmak için hazırlıklarını devam ettiriyor.

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