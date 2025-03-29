Samsunspor, Kasımpaşa’ya 2-0 Yenildi

MAÇIN SONUCU

Trendyol Süper Lig’in 29. hafta karşılaşmasında Samsunspor, sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı ve maçı 2-0 kaybetti.

İKİNCİ YARIDA GELEN TEHLİKELER

Maçın ikinci yarısında 50. dakikada sol çaprazda topla buluşan Dimata, kaleci Gianniotis tarafından kurtarıldı; top kornere gitti. Ardından 63. dakikada Zeki’nin kullandığı serbest vuruşta, Drongel iyi yükselerek kafa vuruşu yaptı fakat kaleci Gianniotis yine başarılı oldu. 69. dakikada, ceza sahasında kaleci Okan’dan dönen topu takip eden Fall, takımını deplasmanda öne geçirdi, durumu 0-1 yaptı. İlerleyen dakikalarda, 80. dakikada Ben Ouanes’in pasına iyi hareketlenen da Costa, topu filelerle buluşturdu ve skor 0-2’ye geldi.

HAKEM VE TAKIM KADROLARI

Maçın hakemleri Zorbay Küçük, Gökhan Barcın ve Suat Güz olarak görev yaptı. Samsunspor’un kadrosu Okan Kocuk, Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Rick van Drongelen, Marc Bola (Soner Gönül dk. 81), Soner Aydoğdu (Schindler dk. 59), Ait Bennasser, Carlo Holse, Emre Kılınç (Muja dk. 75), Nany Dimata ve Olivier Ntcham’dan oluştu. Yedek takım oyuncuları ise Halil Yeral, Taha Tosun, Nanu, Ali Tarkan, Bedirhan Çetin, Tait ve Muhammet Özbaskıcı şeklindeydi. Teknik direktörleri Thomas Reis olarak belirlendi. Kasımpaşa’da ise Andreas Gianniotis, Kamil Piatkowski, Nicholas Opoku, Yasin Özcan, Claudio Winck (Jairo Espinoza dk. 59), Gökhan Gül (Aytaç Kara dk. 75), Haris Hajradinovic (Cafu dk. 88), Kevin Rodrigues, Mamadou Fall (Can Keleş dk. 88), Ben Ouanes ve Nuno da Costa (Brekalo dk. 88) yer aldı. Kasımpaşa’nın yedek oyuncuları arasında Sinan Bolat, Sadık Çiftpınar, Adnan Aktaş, Taylan Aydın ve Yusuf İnci bulunuyor. Teknik direktörleri Burak Yılmaz olarak biliniyor.

GOLLER VE SARILAR

Kasımpaşa’nın gollerini 69. dakikada Fall ve 80. dakikada da Costa kaydetti. Ayrıca, sarı kart gören oyuncular arasında Samsunspor’dan Dimata, Kasımpaşa’dan da Costa ve Piatkowski yer aldı.