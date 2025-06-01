Samsunspor Kayserispor Maçı Başladı, 0-0

SAMSUNSPOR KAYSERİSPOR MAÇI GÜNCEL DURUM

Samsunspor ile Kayserispor arasındaki maçta durum 0-0’lık eşitlikle devam ediyor. Canlı maç anlatımı ve skor takibi için detaylar haberimizde mevcut. Maç ile ilgili gelişmeler merakla bekleniyor.

CANLI MAÇ İZLEME SEÇENEKLERİ

Samsunspor Kayserispor karşılaşması Bein Sports üzerinden canlı olarak izlenebilir. Maçı izlemek isteyenlerin platformun kullanıcısı olmaları gerekiyor. Maç bu akşam saat 19.00’da başlayacak.

STADYUM BİLGİLERİ

Samsunspor Kayserispor maçı, Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda gerçekleşecek. Spor severler için oldukça heyecanlı bir karşılaşma olması bekleniyor.