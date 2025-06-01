Samsunspor, Kayserispor’u 2-1 Yendi

MAÇIN SONUCU VE DEĞERLENDİRMELER

Süper Lig’in son haftasında Samsunspor, Kayserispor ile kendi sahasında karşılaştı ve maçı 2-1 kazanmayı başardı. Maçın ardından Samsunspor’un Teknik Direktörü Thomas Reis ve Kayserispor’un Kaleci Antrenörü Bora Sevim, karşılaşmayı değerlendirdi. Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, maç sırasında kırmızı kart gördüğü için basın toplantısına Kaleci Antrenörü Bora Sevim katıldı.

MAÇIN ANALİZİ VE OYUNCU PERFORMANSLARI

Kayserispor Kaleci Antrenörü Bora Sevim, maçın yüksek bir mücadele gücüne sahip olduğunu ifade etti. Sevim, “Biz takım olarak buraya geldiğimizden beri oyuncularımız üst düzey maçlar gösterdi. İddiamız maçtan önce yoktu ama hiçbir takım kaybetmek için sahaya çıkmıyor. Zaten mücadele gücü yüksek bir takımız. Bunu da sahaya yansıttık. Oyuncularımıza kendim ve ekibim adına teşekkür ediyorum. Maçla ilgili söylenecek fazla bir şey yok. Samsunspor kazanmak istiyordu. İyi bir taraftar desteği vardı. Son anda da olsa kazandılar. Kendilerine Avrupa maçlarında başarılar diliyorum” diye belirtti.

REİS’İN MUTLULUĞU VE BAŞARI

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, maçı bir final maçı olarak nitelendirdi ve “Kendimi çok yorgun hissediyorum. Tam bir final oldu. Çok fazla inandık. Takım olarak inandık. Oyuncularım da son dakikaya kadar kazanabileceklerine inandılar. Sonuç olarak da mutluluğa vardık. Böyle bir takımın parçası olduğum için de mutluyum” şeklinde konuştu. Basın toplantısının ardından, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Samsun Şube Başkanı Murat Sandıkçı ve 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır, Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis’e kente ve Samsunspor’a kattığı başarılardan dolayı plaket verdi.