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Samsunspor, Kayserispor’u 2-1 Yendi

BÜYÜK HEYECANLA SONLANAN MAÇ

Samsunspor, Süper Lig’deki son karşılaşmasında Kayserispor’u yenerek ligi üçüncü sırada tamamlamanın mutluluğunu maç sonrası düzenlediği etkinliklerle coşkuyla kutladı. Müsabaka, büyük bir heyecana sahne oldu ve Samsunspor, son dakikalarda attığı gollerle Kayserispor’u 2-1 mağlup etti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte kırmızı-beyazlı futbolcular, teknik ekip ve kulüp yöneticileri, taraftarlarıyla birlikte unutulmaz bir sevinç anı yaşadı.

ŞÖLEN HAVA SESSİZİK ALANIMDA

Maç sonrası sahada adeta bir şölen havası oluştu. Futbolcular, galibiyet sevincini taraftarlarıyla kutlamak için tribünlere doğru koştu. Meşalelerin yakılmasıyla birlikte tezahüratlar yükseldi. Statta lazer ve havai fişek gösterileri düzenlendi. Futbolcular, tezahüratlar eşliğinde omuz omuza kutlamalar yaptı. Bu sezon gösterdikleri başarılı performansla Avrupa kupalarında lig etabına kalmayı garantileyen Samsunspor’un bu başarısı, kulüpte büyük bir mutlulukla karşılandı.

BAŞKAN YILDIRIM TEŞEKKÜR ETTİ

Kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, sahaya inerek teknik heyet ve futbolcuları tek tek tebrik etti. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ettiğini dile getirdi. Samsunspor’un bu başarısı, tüm camiada sevinçle kutlandı.

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