Samsunspor, Kayserispor’u 2-1 Yendi

SAMSUNSPOR’UN ZAFERİ

Süper Lig’in 38. haftasında Samsunspor, Bellona Kayserispor’u sahasında 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maç, Atilla Karaoğlan’ın yönetiminde saat 19.00’da başladı.

KAYSERİSPOR’UN İLK GOLÜ

Karşılaşmanın 46. dakikasında Duckens Nazon, Kayserispor’u öne geçiren golü attı. Ancak Samsunspor, pes etmeden maçta geri dönüş yaptı.

Samsunspor, maçın uzatma dakikalarında önce Soner Aydoğdu’nun ardından 90+8’de Arbnor Muja’nın golleriyle maçı 2-1 kazandı. Bu zafer, Samsunspor’a 64 puan kazandırdı ve üçüncülük ile UEFA Avrupa Ligi’ne play-off turundan katılma hakkı sağladı. Kayserispor ise 45 puanda kaldı.