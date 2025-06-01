Samsunspor, Kayserispor’u 2-1 yendi

AVRUPA PLAY-OFF HAKKINDA GÜZEL HABER

Süper Lig’in son haftasında Kayserispor’u 2-1 yenerek galibiyet elde eden Samsunspor, bu sonuçla birlikte Avrupa’da Play-Off turlarına katılmayı garantiliyor. Maçın ardından statta gerçekleştirilen lazer ve havai fişek gösterileri, kutlama atmosferini daha da yükseltiyor.

KUTLAMALAR VE TARAFTAR SEVİNCİ

Sezonun kapanış maçı, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda meydana geldi. Kırmızı-beyazlı ekip, taraftarının önünde Kayserispor’u 2-1 mağlup ederek önemli bir başarıya imza attı. Maç sonrası, Samsunspor Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, futbolcular ve teknik heyet sahanın ortasında coşkuyla kutlama yaparken, tribünlerdeki taraftarlar da bu başarıyı marşlar ve tezahüratlarla kutladı.

BAŞKAN YILDIRIM’DAN GÜVENCE

Kutlamalar sırasında konuşan Başkan Yüksel Yıldırım, taraftarlara daha iyi bir kadro oluşturarak ligde ve Avrupa kupalarında en iyi şekilde mücadele edeceklerinin sözünü verdi. Bu hedef, Samsunspor’un gelecekteki başarıları için önemli bir adım teşkil ediyor.