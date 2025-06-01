Samsunspor, Kayserispor’u 2-1 yendi

SAMSUNSPOR KAYSERİSPOR’U YENEREK TARİHE GEÇTİ

Süper Lig’de muhteşem bir karşılaşma yaşandı. Samsunspor, son dakikalarda bulduğu gollerle Kayserispor’u 2-1 mağlup etti. Maç sona erdikten sonra kırmızı-beyazlı futbolcular, teknik ekip ve kulüp yöneticileri, taraftarlarıyla birlikte büyük bir coşku yaşadı. Bitiş düdüğüyle birlikte statta kutlamalar başladı ve futbolcular, galibiyet mutluluğunu taraftarlarıyla paylaşmak için tribünlere koştu.

Misafir takımın mağlup olmasıyla birlikte meşaleler yakıldı, tezahüratlar gökyüzüne yükseldi. Statta yapılan lazer ve havai fişek gösterileri atmosferi daha da etkileyici hale getirdi. Futbolcular, tezahüratlar eşliğinde omuz omuza sevinçlerini kutladı. Samsunspor’un bu sezonki başarılı performansı, Avrupa kupalarında lig etabına kalmayı garantiledi ve kulübün başarısı büyük bir coşkuyla karşılandı.

Kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, maç sonrası sahaya inerek teknik heyet ve futbolcuları tebrik etti. Bu başarıda emeği geçen herkes için teşekkür eden Yıldırım, Samsunspor’un bu yılki performansına vurgu yaptı. Kulüp, camiada büyük bir sevinçle karşılanan bu sonucu, taraftarlarıyla birlikte kutlamaya devam ediyor.