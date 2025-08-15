Samsunspor, Kocaeli’ye Gitti Hazırlık Tamamlandı

SAMSUNSPOR HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Samsunspor, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı önemli karşılaşma için hazırlıklarını tamamladı. Deplasman maçı için Kocaeli’ye hareket eden takım, maç saatini beklemek üzere yola koyuldu.

YOLCULUK DETAYLARI

Teknik heyet ve futbolcular, günün öğle saatlerinde Nuri Asan Tesisleri’nden ayrılarak ilk olarak Çarşamba Havalimanı’na gitti. Ardından hava yoluyla İstanbul’a ulaşan kırmızı-beyazlı takım, buradan karayolu ile Kocaeli’ye geçerek maç için son hazırlıklarını yaptı. Takımı tesislerden uğurlayan kulüp çalışanları, Samsunspor’un başarıları için desteklerini gösterdi.