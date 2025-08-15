Haberler

Samsunspor, Kocaeli’ye Gitti Hazırlık Tamamlandı

SAMSUNSPOR HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Samsunspor, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı önemli karşılaşma için hazırlıklarını tamamladı. Deplasman maçı için Kocaeli’ye hareket eden takım, maç saatini beklemek üzere yola koyuldu.

YOLCULUK DETAYLARI

Teknik heyet ve futbolcular, günün öğle saatlerinde Nuri Asan Tesisleri’nden ayrılarak ilk olarak Çarşamba Havalimanı’na gitti. Ardından hava yoluyla İstanbul’a ulaşan kırmızı-beyazlı takım, buradan karayolu ile Kocaeli’ye geçerek maç için son hazırlıklarını yaptı. Takımı tesislerden uğurlayan kulüp çalışanları, Samsunspor’un başarıları için desteklerini gösterdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Enerjisa Enerji, TSRS uyumlu raporunu yayımladı

Enerjisa Enerji, 2018'den bu yana düzenli olarak yayınladığı Sürdürülebilirlik Raporu'na 2024 yılı için Türkiye'nin yeni sürdürülebilirlik standartlarına da uyumlu içerikler ekleyecek.
Haberler

Eşref İnci’nin Dükkanında Kötü Kokular

Antalya'da uzun süre iş yerini açmayan bir kişi, kötü kokuların yayılması üzerine ölü bulundu. Olay, çevredeki insanları alarma geçirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.