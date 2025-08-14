Samsunspor Kocaelispor Maçını Hedefliyor

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Süper Lig’de bu hafta oynayacakları Kocaelispor maçından istedikleri sonucu almak istediklerini ifade etti. Samsunspor, Cumartesi günü gerçekleşecek karşılaşmaya hazırlıklarını sürdürüyor. Reis, Nuri Asan Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısında, Kocaelispor ve Avrupa maçı öncesi ekiplerinin durumunu değerlendirdi.

Kocaelispor MAÇINDAN İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALMAK İSTİYORUZ

Thomas Reis, Kocaelispor maçına odaklandıklarını belirterek, “Bu hafta Kocaelispor’a karşı oynayacağız. Fiziksel anlamda çok güçlü bir rakibe karşı mücadele edeceğiz. Kocaelispor’un Trabzonspor ile oynadığı maçta gösterdiği performans bunu kanıtlıyor. Fiziksel olarak etkili bir ekipler. Bu noktada gerekli hazırlıkları yaptık. Umarım güzel bir performans gösterir ve istediğimiz sonucu alırız” dedi.

Thomas Reis, yeni transferlerin Kocaelispor maçından sonra kadroya katılabileceğini dile getirdi. “Bu hafta aynı kadroyla sahaya çıkacağız. Sonrasında durum değerlendirmesi yapacağız. Transferlerle ilgili açıklamaları futbol direktörümüz ve başkanımız yapıyor,” diyen Reis, “Bizim asıl odak noktamız Kocaelispor maçı. Yeni transferlerin adaptasyonuna öncelik vereceğiz. Takıma entegre olmalarının hızlı bir şekilde gerçekleşmesi gerekiyor. Şu ana kadar katılan oyuncuların adaptasyon süreci iyi gidiyor. İlerleyen günlerde yeni transferlerin bir ya da ikisini ilk 11’de görebiliriz” şeklinde konuştu.

İYİ BİR PERFORMANS GÖSTERDİK

Reis, sezonun ilk haftasında iyi bir performans sergilediklerini vurguladı. “İlk maçımız iyi geçti. Her şey kusursuz değildi ama takım olarak 114 kilometreden fazla mesafe katettik. Bu veriler, oynama şeklimiz için önemli,” dedi. Ayrıca, forma rekabetinin artacağını belirten Reis, yeni transferlerle birlikte bu rekabetin daha da kızışacağını düşündüğünü ifade etti.

PLAY-OFF MUHTEMEL RAKİPLERİMİZ GÜÇLÜ

Reis, UEFA Avrupa Ligi play-off’undaki muhtemel rakipleri Shaktar Donetsk ve Panathinaikos’un güçlü takımlar olduğunu belirtti. “Play-off hakkında konuşmak zor. Öncelikle Kocaelispor maçı benim için daha önemli. Bugün rakibimizin kim olacağını öğreneceğiz. İkisinin de güçlü ekipler olduğunu biliyoruz. Ancak oyuncuların kafasında bu konu olması, Kocaelispor maçında iyi bir sonuç almakta zorlanmamıza neden olabilir. Bu nedenle play-off hakkında konuşmak doğru değil,” ifadelerini kullandı.