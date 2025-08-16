Samsunspor Kocaelispor’u 1-0 Yendi

MAÇIN DETAYLARI

Kocaelispor, Süper Lig’in 2’nci haftasında sahasında Samsunspor ile karşılaştı ve 1-0’lık skorla mağlup oldu. Maçın hakemliğini Zorbay Küçük üstlendi. Diğer hakemler ise Mehmet Emin Tuğral, Seyfettin Ünal ve Raşit Yorgacılar oldu.

MAÇIN GOL VE DAKİKALARI

Maçta ilk tehlikeli atak 14’üncü dakikada gerçekleşti. Ahmet Sağat, sağ taraftan ortasını yaptı fakat Samet Yalçın’ın kafa vuruşu kale direğine çarparak savunma tarafından kornere uzaklaştırıldı. 20’nci dakikada Zeki Yavru, ceza sahası yayının sağından ortasını kesti ve arka direkte Dimata’nın kafa vuruşunu Kocaelispor kalecisi Jovanovic kornere çeldi. 32’nci dakikada Zeki Yavru, köşe vuruşunu kullandı ve Mouandilmadji’nin kafa vuruşu üstten auta gitti.

Maçta en tartışmalı anlar 42’nci dakikada yaşandı. Samet Yalçın’ın kayarak müdahalesi sonrası Holse yerde kaldı. VAR incelemesi sonucunda hakem Zorbay Küçük, Samet Yalçın’ı 44’üncü dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti. İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Kocaelispor, 53’üncü dakikada Haidara’nın kullandığı serbest vuruşu kaleci Okan Koçuk başarılı bir şekilde kontrol etti. 59’uncu dakikada ceza sahasına giren Tomasson’un pası ile birlikte Ntcham topla buluştu ancak şutunu atan Jovanovic, bu şutu kornere çeldi. 64’üncü dakikada Emre Kılınç’ın ceza sahası yayından çektiği şut kaleci Jovanovic’de kaldı.

Maçın 82’nci dakikasında Samsunspor, Soner Gönül’ün sol kanattan yaptığı ortada Drongelen’in kafa vuruşu ile 1-0 öne geçti. Kocaelispor’un son anlarda 85’inci dakikada Petkovic’in serbest vuruşu üst direkten döndü ve mücadele 1-0’lık sonuçla sona erdi.

KARTLAR VE OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ

Karşılaşmada Kocaelispor’dan Cafumana, Boende ve Makoumbou sarı kart görürken, Samsunspor’dan Celil Yüksel sarı kart gördü. Kocaelispor’da Samet Yalçın, kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Kocaelispor’da oyuncu değişiklikleri arasında Ahmet Oğuz yerini Agyei’ye, Nonge Can Keleş’e, Oğulcan Çağlayan Mesut Can Tunalı’ya bırakırken, Samsunspor’da ise değişiklikler arasında Celil Yüksel’in yerini Makoumbou, Dimata’nın yerine Muja, Holse’nin yerine Soner Aydoğdu ve Emre Kılınç’ın yerini Soner Gönül aldı.

Sonuç olarak, Samsunspor, zorlu geçtği maçta Kocaelispor’u 1-0’lık skorla mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.