Samsunspor, Kocaelispor’u 1-0 Yendi

MATCH ANALYSIS

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Kocaelispor, Samsunspor ile karşılaştı. Kocaeli Stadyumu’nda gerçekleşen bu mücadeleyi Samsunspor, 1-0’lık skorla kazandı. Bu galibiyeti Samsunspor’a, 82. dakikada Rick van Drongelen’in attığı gol getirdi.

RED CARD INCIDENT

Kocaelispor’da 44. dakikada Samet Yalçın, kırmızı kart gördü. 31 yaşındaki futbolcu, kariyerindeki ilk kırmızı kart deneyimini yaşadı. Bu sonuç sonrasında Samsunspor, 2’de 2 yaparak puanını 6’ya yükseltti.

Kocaelispor’un DURUMU

Ligin yeni ekibi Kocaelispor, iki maç sonunda puansız kaldı. Samsunspor’un bir sonraki haftada Kasımpaşa ile oynayacağı maç, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos ile karşılaşacağı için ertelendi. Kocaelispor ise, Fenerbahçe deplasmanına gidecek.