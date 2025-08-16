Haberler

Samsunspor, Kocaelispor’u 1-0 Yendi

MATCH ANALYSIS

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Kocaelispor, Samsunspor ile karşılaştı. Kocaeli Stadyumu’nda gerçekleşen bu mücadeleyi Samsunspor, 1-0’lık skorla kazandı. Bu galibiyeti Samsunspor’a, 82. dakikada Rick van Drongelen’in attığı gol getirdi.

RED CARD INCIDENT

Kocaelispor’da 44. dakikada Samet Yalçın, kırmızı kart gördü. 31 yaşındaki futbolcu, kariyerindeki ilk kırmızı kart deneyimini yaşadı. Bu sonuç sonrasında Samsunspor, 2’de 2 yaparak puanını 6’ya yükseltti.

Kocaelispor’un DURUMU

Ligin yeni ekibi Kocaelispor, iki maç sonunda puansız kaldı. Samsunspor’un bir sonraki haftada Kasımpaşa ile oynayacağı maç, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos ile karşılaşacağı için ertelendi. Kocaelispor ise, Fenerbahçe deplasmanına gidecek.

ÖNEMLİ

Haberler

Gaziantep FK, TÜMOSAN Konyaspor Maçına Hazır

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarını bitirdi. Antrenman, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirildi.
Haberler

Kırşehir’de Yangınla Mücadele Sürüyor

Kırşehir'in Kaman ilçesinde merada çıkan yangına yerel ekipler müdahale ediyor. Rüzgar nedeniyle büyüyen yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor. Yetkililer alanı ziyaret etti.

