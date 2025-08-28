Gündem

Samsunspor, Konferans Ligi’nde devam edecek

samsunspor-konferans-ligi-nde-devam-edecek

PLAY-OFF TURUNDA GERİ DÖNÜŞ HEYECANI

UEFA Avrupa Ligi’nin play-off turunda rövanş maçları büyük bir heyecana sahne oldu. Temsilcimiz Samsunspor, Thomas Reis yönetiminde, Rui Vitoria’nın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos ile Bosna Hersekli hakem Irfan Pejito’nun yönettiği karşılaşmada Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda boy gösterdi. Müsabakada gol sesi çıkmadı. İlk maçı 2-1’lik skorla kazanan Panathinaikos, UEFA Avrupa Ligi’ne adını yazdırdı. Samsunspor ise yoluna Konferans Ligi’nde devam edecek.

SAMSUNSPOR AVRUPA LİGİ’NDEN VEDA ETTİ

Bu sonuçla birlikte Thomas Reis’in öğrencileri, toplamda 2-1’lik skorla eşleşmede mağlup oldu ve Avrupa Ligi’ne veda etti. Elde edilen bu sonuç, Samsunspor’un Avrupa kupalarındaki yolculuğunu sonlandırırken, yeni hedeflerini Konferans Ligi’nde belirleyeceği bir döneme girmesine neden oldu.

KURALAR 29 AĞUSTOS’TA ÇEKİLECEK

Samsunspor’un UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde hangi takımlarla karşılaşacağı, 29 Ağustos Cuma günü TSİ 14.00’te Monako’daki Grimaldi Forum’da düzenlenecek kura ile belli olacak. Bu kura çekimi, Samsunspor için yeni bir mücadele döneminin başlangıcını simgeliyor.

ÖNEMLİ

