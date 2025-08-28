Spor

Samsunspor, Konferans Ligi’nde devam edecek

samsunspor-konferans-ligi-nde-devam-edecek

UEFA AVRUPA LİGİ’NDE GERİ DÖNÜŞ HEYECANI

UEFA Avrupa Ligi’nin play-off turunda heyecan dolu rövanş maçları oynandı. Thomas Reis’in idaresindeki Samsunspor, Rui Vitoria’nın yönettiği Yunan ekibi Panathinaikos ile Bosna Hersekli hakem Irfan Pejito’nun yönettiği karşılaşmada Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda bir araya geldi. Maçta gol sesi çıkmadı, bu da heyecanı dorukta tutan bir sonuç oldu. İlk maçı 2-1 kazanan Panathinaikos, UEFA Avrupa Ligi’ne katılma hakkını elde etti. Bununla birlikte, Samsunspor Avrupa yolculuğuna Konferans Ligi’nde devam edecek.

SAMSUNSPOR’UN AVRUPA LİGİ’NE VEDASI

Bu sonuç ile birlikte Thomas Reis’in öğrencileri toplamda 2-1’lik skorla mağlup oldu ve Avrupa Ligi’ne veda ettiler. Gözler şimdi UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde mücadelede olan Samsunspor’un lig etabındaki rakiplerine çevrildi. Rakipler, 29 Ağustos Cuma günü TSİ 14.00’te Monako’daki Grimaldi Forum’da yapılacak olan çekilişle belirlenecek.

ÖNEMLİ

Manşet

Başakşehir, Universitatea Craiova’ya 3-1 yenildi

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Universitatea Craiova'ya 3-1 yenilerek turnuvadan veda etti.
Spor

Galatasaray, Singo’nun Maliyetini Açıkladı

Galatasaray, Monaco'dan kadrosuna kattığı Wilfred Singo'nun transfer bedeli ve yıllık maaşını duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.