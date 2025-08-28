Samsunspor, Konferans Ligi’nde devam edecek

UEFA AVRUPA LİGİ’NDE GERİ DÖNÜŞ HEYECANI

UEFA Avrupa Ligi’nin play-off turunda heyecan dolu rövanş maçları oynandı. Thomas Reis’in idaresindeki Samsunspor, Rui Vitoria’nın yönettiği Yunan ekibi Panathinaikos ile Bosna Hersekli hakem Irfan Pejito’nun yönettiği karşılaşmada Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda bir araya geldi. Maçta gol sesi çıkmadı, bu da heyecanı dorukta tutan bir sonuç oldu. İlk maçı 2-1 kazanan Panathinaikos, UEFA Avrupa Ligi’ne katılma hakkını elde etti. Bununla birlikte, Samsunspor Avrupa yolculuğuna Konferans Ligi’nde devam edecek.

SAMSUNSPOR’UN AVRUPA LİGİ’NE VEDASI

Bu sonuç ile birlikte Thomas Reis’in öğrencileri toplamda 2-1’lik skorla mağlup oldu ve Avrupa Ligi’ne veda ettiler. Gözler şimdi UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde mücadelede olan Samsunspor’un lig etabındaki rakiplerine çevrildi. Rakipler, 29 Ağustos Cuma günü TSİ 14.00’te Monako’daki Grimaldi Forum’da yapılacak olan çekilişle belirlenecek.