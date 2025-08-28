Samsunspor, Konferans Ligi’nde Devam Edecek

UEFA AVRUPA LİGİ’NDE HEYECAN DORUKTA

UEFA Avrupa Ligi’nin play-off turlarında rövanş maçları büyük bir heyecanla gerçekleşti. Thomas Reis’in yönetimindeki temsilcimiz Samsunspor, Rui Vitoria’nın yönettiği Yunan ekibi Panathinaikos ile Bosna Hersekli hakem Irfan Pejito’nun yönetiminde, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Bu kritik karşılaşmada, beklentilerin aksine gol sesi çıkmadı.

SAMSUNSPOR’UN AVUÇLARINDAN KAÇTI

Turun ilk maçında 2-1’lik skorla galip gelen Panathinaikos, UEFA Avrupa Ligi’ne kalmayı başardı. Bu sonuçla birlikte Thomas Reis’in öğrencileri, toplamda 2-1’lik bir skorla eşleşmeyi kaybedip Avrupa Ligi’ne veda etti. Artık Samsunspor, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde devam edecek.

YENİ RAKİPLER BELİRLENECEK

Samsunspor’un UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki rakipleri, 29 Ağustos Cuma günü TSİ 14.00’te Monako’daki Grimaldi Forum’da düzenlenecek kura ile belirlenecek. Bu kura çekimi, temsilcimiz için yeni bir başlangıç ve heyecan dolu mücadelelerin kapılarını aralayacak.