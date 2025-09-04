Samsunspor, Lubo ve Logi’yi tebrik ediyor

LUCA SATKA VE LOGI TOMASSON MİLLİ TAKIMA DAVET EDİLDİ

Samsunspor’da oynayan Lubo Satka ve Logi Tomasson, milli takımlarından davet aldı. Samsunspor’un stoperi Lubo Satka, Slovakya A Milli Takımı’na çağrılırken, yeni transferlerden sol bek Logi Tomasson ise İzlanda A Milli Takımı’na 2026 Dünya Kupası Elemeleri mücadelesinde oynamak için davet edildi.

BAŞARILAR DİLEKLERİ

Lubo Satka’nın milli takıma seçilmesiyle ilgili olarak, “Takımımızda göstermiş olduğu performansla Slovakya Milli Takımı’na davet edilen Lubo Satka’yı tebrik ediyoruz! Ülkesinin formasıyla sahada göstereceği mücadelede başarılar dileriz. Başarılar Lubo!” ifadeleri paylaşıldı. Logi Tomasson için de, “Takımımızda göstermiş olduğu performansıyla İzlanda Milli Takım kadrosuna seçilen Logi Tomasson’u tebrik ediyoruz! Ülkesinin formasıyla sahada sergileyeceği mücadelede başarılar diliyoruz. Başarılar Logi!” açıklaması yapıldı.