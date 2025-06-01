Samsunspor Maçında İlk Yarı 0-0

MAÇIN DETAYLARI

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Osman Gökhan Bilir, Özcan Sultanoğlu

Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Bola, Benasser, Schindler, Holse, Ntcham, Emre Kılınç, Moundilmadji

Bellona Kayserispor: Onurcan Piri, Uzodimma, Kolovetsios, Kayra Cihan, Carole, Attamah, Nurettin Korkmaz, Baran Ali Gezek, Ackah, Cardoso, Nazon

Sarı kartlar: Dk. 44 Kolovetsios (Bellona Kayserispor)

İLK YARI BERABERE TAMAMLANDI

Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında oynanan Reeder Samsunspor ile Bellona Kayserispor maçı ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi. 21. dakikada Emre Kılınç’ın sol kanattan yaptığı ortada Holse’nin kafa vuruşu kaleci Onurcan Piri’de kaldı. 28. dakikada Kayserispor’un atağında Nazon’un sağ kanattan yaptığı orta sonrasında Ackah’ın vuruşu kalenin sağından auta gitti. 37. dakikada Zeki Yavru’nun ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruş barajdan döndü. 41. dakikada Emre Kılınç, sol kanattan ceza sahasına orta açtı. Ntcham’ın şutunu kaleci Onurcan Piri yakaladı. İlk yarı 0-0’lık eşitlikle tamamlandı.

TARAFTARLARDAN TEPKİLER

Samsunspor taraftarı, “Hayal Değil, Artık Avrupa İnanın Güzel Yarınlara” yazılı bir pankart açtı. Kuzey tribündeki taraftarlar, “Avrupa hazır ol Samsun geliyor” yazılı koreografi ile destek verdikleri futbolcularını öne çıkardılar. Ayrıca, taraftarlar “Kahrolsun İsrail, Filistin’e özgürlük” sloganları atarak, Gazze’ye yönelik saldırıları protesto etti. Samsunsporlu taraftarlar, bu eylemlerinin bir parçası olarak Filistin bayrağı açtı.

Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Uzun, Samsunspor’un bağımlılıkla mücadelede gösterdiği hassasiyetten dolayı Reeder Samsunspor’un Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım’a bir teşekkür plaketi verdi.