Samsunspor Maçında Roland Sallai Cezalı

GALATASARAY’A KÖTÜ HABER

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Samsunspor ile deplasmanda mücadele eden Galatasaray’a 70. dakikada beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekipte, Roland Sallai, orta alanın solunda Mouandilmadji’ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü ve bu sonuçla cezalı duruma düştü.

SALLAI 32. HAFTADA OYNAYAMAYACAK

Macar futbolcu, 32. haftada Bodrum FK ile kendi sahasında yapılacak karşılaşmada takımını destekleyemeyecek. Bu durum, Galatasaray’ın üst üste gelen maçlarda kadro derinliğini zorlayabilir.