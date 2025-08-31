Samsunspor, Olayda 1 Taraftar Öldü

TRABZONSPOR MAÇI YOLUNDA KAVGA YAŞANDI

Samsunspor taraftarları, Trabzonspor’un deplasman maçına gitmek amacıyla yola çıktıktan sonra Giresun’da bir restoranda yemek molası verdi. Ancak burada çıkılan bir tartışma hızlı bir şekilde kavgaya dönüştü. Olayda, birinin durumu ağır olmak üzere toplamda 3 taraftar yaralandı.

SAMSUNSPOR’DAN RESMİ AÇIKLAMA

Samsunspor, yaşananların ardından resmi bir açıklamada bulunarak bir taraftarın yaşamını yitirdiğini kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamada, “Samsunspor’umuzu desteklemek amacıyla deplasman yoluna çıkan taraftar grubumuza yapılan saldırıyı derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yaşanan elim olayda bir taraftarımız hayatını kaybederken, bir taraftarımız da yaralanmıştır. Vefat eden taraftarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyor; yaralı taraftarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Bu menfur saldırının sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılmasını bekliyoruz” denildi.

Olayın detayları ve sebepleri hakkında henüz net bir bilgiye ulaşılamadı.