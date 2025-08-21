Samsunspor Öne Geçti, Sonra Kaybetti!

MAÇIN ÖZETİ

Samsunspor, rakibi Panathinaikos karşısında maçın başında 1-0 öne geçmesine rağmen mücadeleyi 2-1 kaybetti. 51. dakikada Tomasson, kafa vuruşuyla Kırmızı-beyazlılar’ı öne geçirdi. Ancak Panathinaikos, maçtaki baskısını artırarak 66. ve 74. dakikalarda attığı gollerle galibiyeti elde etti. İki takım arasında oynanacak rövanş 28 Ağustos günü, Samsun’da 19 Mayıs Stadyumu’nda gerçekleşecek. Tek gol dezavantajıyla rövanşa giden Samsunspor, rakibini elemesi durumunda tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Panathinaikos’tan Swiderski’nin ceza sahasına ortasında, Bakasetas’ın penaltı noktasından vurduğu top Tomasson’a çarparak kornere çıktı. 21. dakikada ev sahibi takımın gelişen atakında, Kotsiras’ın pasında ceza sahası dışından sert bir şut çeken Tete’nin vuruşunu kaleci Okan Kocuk kontrol etti. 22. dakikada Panathinaikos’a ait bir atakta Pellistri’nin pasıyla buluşan Swiderski’nin yerden şutunda top defansa çarparak kale direğinin dibinden kornere gitti. 42. dakikada Zeki Yavru’nun serbest vuruşu üst direğin üzerinden dışarı gitti. 51. dakikada Tomasson’un kafa vuruşuyla Samsunspor öne geçti.

66. dakikada Panathinaikos, Kiriakopoulos’un attığı golle eşitliği sağladı. Son 5 dakikada üst üste gelen ataklarla Panathinaikos, 74. dakikada kafa vuruşuyla öne geçti. Bu gol, Palmer-Brown’un kullandığı kornerden sonra Okan Kocuk ile takım arkadaşının anlaşmazlığı sonucu geldi.

ÜÇ OYUNCU EKSİK

Samsunspor, bu zorlu mücadelede üç oyuncudan yararlanamadı. Sakatlıkları süren Carlo Holse ve Anthony Musaba kadroda yer almadı. Ayrıca yeni transferlerden Portekizli Afonso Sousa, daha önce forma giydiği kulüp Lech Poznan nedeniyle kurallardan dolayı mücadelede yer alamadı. Kadroya yeni transfer olan Toni Borevkovic ile kaleci Albert Posiadala da dahil edildi.

PANATHINAIKOS KADROSU

Panathinaikos’un ilk 11’inde tanıdık isimler yer aldı. Galatasaray’dan Tete, Anastasios Bakasetas ise uzun yıllar Türkiye’de oynadıktan sonra bu maçta yer aldı. Başakşehir’de görev almış olan Ahmed Touba da ilk 11’de şans buldu. Süper Lig’de oynamış olan Siopis, yedekler arasında yer aldı.

SAMSUNSPOR’UN AVUSTURYA HEDEFİ

Samsunspor, 27 yıl aradan sonra Avrupa sahnesinde yer almayı başardı. Kırmızı-beyazlılar, UEFA’nın düzenlediği turnuvalara ilk kez 1996-1997 sezonunda Intertoto Kupası ile katıldı. 1997-1998 sezonunda ikinci kez Intertoto Kupası’na katılan kırmızı-beyazlılar, son Avrupa maçını 5 Ağustos 1998 yılında Werder Bremen’e karşı oynamış ve bu karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrılmıştı. Samsunspor, 60 yıllık tarihinde Avrupa Lig’i play-off turunda mücadele eden ilk ekip oldu.

UZAKTAKİ TARAFTAR DESTEĞİ

Türk taraftarlar, zorlu mücadelede Samsunspor’u yalnız bırakmadı. Kendi tuttukları takımların formalarıyla şehirde tur atan gurbetçiler, maçta Samsunspor’a ayrılan tribünde yerlerini aldı. Samsunspor ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda, farklı kulüplerin taraftarlarına bir teşekkür mesajı yayımladı. Açıklamada, “Avrupa’da sahaya çıkarken yalnız olmadığımızı biliyoruz. Panathinaikos karşılaşması öncesinde, değerli kulüplerimizin taraftarlarından gelen destek mesajları bizleri hem gururlandırdı hem de daha da kenetledi. Şimdi tek hedefimiz, Atina’dan güçlü bir skorla dönmek ve ülkemizi onurlandırmak. Futbolun dili barış, kalbi kardeşliktir. 19 Mayıs’ın şehri Samsun’dan Atina’ya, dostluk köprüsü kurmaya geldik” ifadelerine yer verildi.