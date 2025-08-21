Samsunspor, Panathinaikos’a 2-1 Yenildi

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos’a konuk oldu ve karşılaşmadan 2-1’lik yenilgi ile ayrıldı.

MAÇIN GELİŞİMİ

Maçta ikinci yarının başında, 51. dakikada Emre Kılıç’ın köşe atışı sonrasında Tomasson kafa vuruşuyla topu filelere göndererek durumu 0-1 yaptı. İlerleyen dakikalarda, 64. dakikada Kiriakopoulos’un soldan ortasında Swiderski’nin kafa vuruşu direkten döndü ve Tete’nin tamamladığı pozisyonda top az farkla kornere çıktı. Ancak 66. dakikada kornerden gelen topu iyi takip eden Kiriakopoulos’un şutu ile Panathinaikos durumu eşitledi: 1-1. 74. dakikada, soldan kullanılan kornerde Brown kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu ve maçı 2-1’e getirdi. 81. dakikada, Soner’in pasında ceza sahası çizgisi önünde topu alan Ntcham’ın şutunu kaleci Dragowski kurtardı.

TAKIM KADROLARI

Panathinaikos’un ilk 11’inde şu isimler yer aldı: Bartlomiej Dragowski, Giannis Kotsiras (Davide Calabria dk. 59), Palmer-Brown, Ahmed Touba, Giorgos Kiriakopoulos, Pedro Chirivella, Gnezda Cerin, Anastasios Bakasetas (Fotis Ioannidis dk. 59), Facundo Pellistri (Anass Zaroury dk. 75), Mateus Tete, Karol Swiderski (Adriano Bregou dk. 86). Yedekler arasında ise Alban Lafont, Kostas Kotsaris, Manolis Siopis, Sverrir Ingason, Filip Mladenovic, Elton Fikaj, Daniel Mancini ve Alexander Jeremejeff bulunuyordu. Teknik Direktörlüğünü Rui Vitoria yürütüyor.

Samsunspor’un kadrosunda Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Celil Yüksel (Yunus Çift dk. 67), Antoine Makoumbou (Soner Aydoğdu dk. 88), Emre Kılınç (Arbnor Muja dk. 67), Nany Dimata (Soner Gönül dk. 77), Marius Mouandilmadji yer aldı. Yedekler ise Alber Posiadala, Efe Törüz, Toni Borevkovic, Bedirhan Çetin, Joe Mendes ve Polat Yaldır’dan oluşuyordu. Teknik Direktör Thomas Reis olarak görev yaptı.

GOLLER VE KARTLAR

Karşılaşmada Panathinaikos’un gollerini Kiriakopoulos (dk. 66) ve Brown (dk. 74) atarken, Samsunspor’un tek golü Tomasson’dan (dk. 51) geldi. Sarı kartlar ise Brown, Zaroury ve teknik direktör Rui Vitoria (Panathinaikos), Celil ve Tomasson (Samsunspor) için gösterildi.