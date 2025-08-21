Samsunspor, Panathinaikos’a 2-1 Yenildi

Haberler

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Samsunspor, Yunan ekibi Panathinaikos ile deplasmanda mücadele etti. Oyuncuların ve takımların performansları açısından önemli bir karşılaşmaya ev sahipliği yapan Spyros Louis Olimpiyat Stadyumu’nda, Samsunspor 1-0’lık üstünlükle başlanmış olsa da, mücadele sonucunda 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın 51. dakikasında köşe vuruşu sonucunda Logi Tomasson, etkili bir kafa vuruşuyla Samsunspor’u 1-0 öne geçiriyor. Bu golle birlikte rakip Panathinaikos, baskılarını artırarak oyunun kontrolünü ele almaya başlıyor. Hemen ardından 66. dakikada Giorgos Kiriakopoulos, düzgün bir vuruşla skoru eşitlemeyi başarıyor.

Maçın 74. dakikasında köşe vuruşuna yükselen Palmer-Brown, takımını 2-1 öne geçiriyor. Ev sahibi ekip, bu golle sadece altı dakika içinde öne geçmiş oluyor. Karşılaşmanın kalan kısmında başka gol yaşanmıyor ve maç 2-1’lik Panathinaikos üstünlüğüyle sona eriyor. Rövanş maçı ise 28 Ağustos Perşembe günü Samsun’da gerçekleşecek.

Güneydoğu Asya’nın (ASEAN) Günü Kutlandı

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Günü, başkentte düzenlenen bir resepsiyonla coşkuyla kutlandı.
Radoi, Galibiyetimiz İçin İyi Hazırlandık

Universitatea Craiova'nın teknik direktörü Mirel Radoi, İstanbul Başakşehir karşısında elde ettikleri 2-1'lik galibiyeti, rakiplerinin savunma açıklarını iyi kullanmalarına atfetti.

