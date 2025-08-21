Samsunspor, Panathinaikos’a 2-1 Yenildi

MAÇIN ANALİZİ

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Samsunspor, Yunan ekibi Panathinaikos ile deplasmanda mücadele etti. Oyuncuların ve takımların performansları açısından önemli bir karşılaşmaya ev sahipliği yapan Spyros Louis Olimpiyat Stadyumu’nda, Samsunspor 1-0’lık üstünlükle başlanmış olsa da, mücadele sonucunda 2-1 mağlup oldu.

İLK GOL VE PANATHINAIKOS’UN DÖNÜŞÜ

Karşılaşmanın 51. dakikasında köşe vuruşu sonucunda Logi Tomasson, etkili bir kafa vuruşuyla Samsunspor’u 1-0 öne geçiriyor. Bu golle birlikte rakip Panathinaikos, baskılarını artırarak oyunun kontrolünü ele almaya başlıyor. Hemen ardından 66. dakikada Giorgos Kiriakopoulos, düzgün bir vuruşla skoru eşitlemeyi başarıyor.

KARŞILAŞMANIN SON ANLARI

Maçın 74. dakikasında köşe vuruşuna yükselen Palmer-Brown, takımını 2-1 öne geçiriyor. Ev sahibi ekip, bu golle sadece altı dakika içinde öne geçmiş oluyor. Karşılaşmanın kalan kısmında başka gol yaşanmıyor ve maç 2-1’lik Panathinaikos üstünlüğüyle sona eriyor. Rövanş maçı ise 28 Ağustos Perşembe günü Samsun’da gerçekleşecek.