Samsunspor, Panathinaikos’a Hazırlık Yaptı

PANATHİNAİKOS MAÇI HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın Yunan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşacak. Takım, hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sonlandırdı. Antrenman, Atina’daki Olimpiyat Stadı’nda teknik direktör Thomas Reis eşliğinde yapıldı.

ANRENMAN DETAYLARI VE ÇALIŞMALAR

Futbolcular, antrenmana bireysel ısınma ile başladı. Ardından, 5’e 2 top kapma çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın sonunda, kısa pas çalışması yapan oyuncular, etkili bir şekilde şut çekerek günü tamamladı.

SAMUNSPOR’UN EKSİKLERİ

Samsunspor, Panathinaikos karşısına bazı oyunculardan yoksun çıkacak. Takımda, sakatlıkları bulunan Carlo Hosle ve Anthony Musaba’nın yanı sıra statü gereği Afonzo Souza da yer almayacak.