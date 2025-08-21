Samsunspor, Panathinaikos’a karşı maçı değerlendirdi

MAÇ SONRASI DEĞERLENDİRME

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Panathinaikos ile karşılaşarak zorlu bir mücadele ortaya koydu. Maç sonrası kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, performanslarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, “Panathinaikos yenilmeyecek bir takım değil, bugün gördük.” şeklinde ifadeler kullanarak rakiplerinin yenilebileceğine dair inancını vurguladı.

YABANCI KURALINA TEPKİ

Yıldırım, yabancı kuralıyla alakalı Türk futbolunun mevcut durumunu eleştirdi. “Türk futbolunda her sene aynı şeyi konuşuyoruz. Lig başladı, bütün takımlar 14 yabancı ile oynuyor. Ama ihtiyacı olanlar var. TFF’nin bize kulak vermesi lazım, gerekiyorsa serbest bırakın yabancıyı.” ifadeleriyle Türkiye’deki yerli oyuncu sıkıntısına dikkat çekti. Bu bağlamda, “Yerli bir kaleci bulamıyoruz bugün, 6 numara, yerli golcü, kanat bulamıyoruz! Türkiye’de yok!” diyerek sorunların çözümüne yönelik adımlar atılması gerektiğine işaret etti.

TRANSFER GÜNDEMİ

Başkan Yüksel Yıldırım, transfer çalışmaları hakkında da bilgi verdi. “Bugün de gördük. 6 numara eksiğimiz var. İyi bir 6 numaraya ihtiyacımız var. 50 tane maç oynayacağız bu sene. Kesin bir 6 numara düşünüyoruz.” diyerek takım diziliminde eksiklik yaşandığını belirtti. Eyüp Aydın ile ilgili gelişmelere de değinen Yıldırım, “Oyuncuyla ve Galatasaray ile anlaştık. Ancak Galatasaray, oyuncuyu satmak istemedi ve kiralık vermek istedi.” açıklamasını yaptı. Uzun süreli sözleşme uzatım talepleri olduğunu da ekleyerek, “Pazarlık sürüyormuş. Bekliyoruz. İnşallah bu hafta içinde anlaşırlar.” dedi. Ayrıca, takıma iyi bir kanat oyuncusu katmak istediklerini de sözlerine ekledi.