Samsunspor, Panathinaikos İçin Yayın Detayları

MAÇIN EŞLEŞMESİ VE YAYIN DETAYLARI

UEFA Avrupa Ligi ön eleme turlarında futbolseverlerin ilgiyle beklediği karşılaşma, Samsunspor ile Panathinaikos arasında geçecek. Bu mücadele öncesinde en sık sorulan soruların başında yayın detayları geliyor. Taraftarların aklındaki önemli soru, “Karşılaşma canlı olarak izlenebilecek mi, hangi kanalda yayınlanacak?” oldu.

CANLI YAYIN VE PLATFORMLAR

Samsunspor ile Panathinaikos arasındaki UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme mücadelesi, HT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, karşılaşmayı hem televizyon hem de dijital platformlar üzerinden takip edebilecek. Mücadele 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak. HT Spor, Digiturk 75, D-Smart 79, Tivibu 87, Kablo TV 227 ve Turkcell TV+ 73 numaralı kanallarından, ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz şekilde izlenebilecek.

MAÇ YERİ VE SKOR BİLGİLERİ

İki takımın karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme mücadelesi, Samsun’un Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda gerçekleşecek. Karşılaşma henüz oynanmadığı için mevcut bir skor bilgisi bulunmamaktadır. Maç tamamlandıktan sonra güncel skor bilgileri de paylaşılacaktır.