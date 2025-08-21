Haberler

Samsunspor, Panathinaikos ile 0-0 berabere

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’nun ilk maçında Samsunspor, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaştı. Deplasman maçının ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı. İlk yarıdaki önemli dakikalara göz atıldığında; 5. dakikada Swiderski’nin soldan yaptığı ortada Bakasetas’ın vole vuruşu savunma tarafından kornere çelindi. 22. dakikada Swiderski’nin ceza sahasının sol çaprazından vurduğu sert şut, defansa çarpıp direğin sağından az farkla dışarı çıktı.

28. dakikada Tete’nin ortası sonrasında kaleci Okan’dan seken topu tamamlayan Touba’nın şutu da üstten auta gitti. 37. dakikada Zeki’nin sağdan ortasında Dimata’nın kaydettiği gol, VAR incelemesiyle ofsayt nedeniyle iptal edildi. 39. dakikada Zeki’nin kullandığı serbest vuruşta Makoumbou’nun kafa vuruşu, direğin sağından dışarı gitti. 43. dakikada Zeki’nin sağ çaprazdan kullandığı başka bir serbest vuruş da az farkla auta gitti.

Maçın hakemleri: Juan Munuera, Diego Barbero ve Miguel Martinez olarak görev yaptı. Panathinaikos’un kadrosunda Bartlomiej Dragowski, Giannis Kotsiras, Palmer-Brown, Ahmed Touba ve diğer oyuncular yer alıyor. Samsunspor ise Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka ve teknik direktör Thomas Reis ile mücadelede bulunuyor. Sarı kartlar arasında Panathinaikos Teknik Direktörü Rui Vitoria ve Samsunspor’dan Celil yer alıyor.

