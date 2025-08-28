Samsunspor, Panathinaikos ile 0-0 berabere kaldı

MAÇIN SONUCU VE DETAYLARI

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Samsunspor, Yunanistan’ın Panathinaikos takımıyla karşılaştı. İlk maçta 2-1 kaybeden Samsunspor, rövanş mücadelesini Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynamış durumda. Maç 0-0’lık eşitlikle sona erdi.

BASKILI OYUN, GOLÜ GETİRMEDİ

Karşılaşmanın ilk yarısında Samsunspor, rakibine karşı üstün bir oyun sergiledi fakat gol atmayı başaramadı. İkinci yarıda da Samsunspor, yoğun bir baskı ile oyunu devam ettiriyor fakat her çabasına rağmen aradığı golü bulamadı. Sonuç olarak maç 0-0 bitti.

Bu sonucun ardından Samsunspor, toplamda 2-1’lik skorla rakibine mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti. Temsilcimiz, mücadeleye Konferans Ligi’nde lig aşamasıyla devam edecek.