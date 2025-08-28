Samsunspor, Panathinaikos ile Berabere Kaldı

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU RÖVANŞ MAÇI

Samsunspor,UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında, sahasında Yunanistan’ın Panathinaikos takımıyla golsüz berabere kalıyor. İlk maçı 2-1 kaybeden Karadeniz temsilcisi bu sonuçla UEFA Konferans Ligi’nde mücadeleye devam ediyor.

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI

Maçın ikinci yarısında 49. dakikada, Ioannidis’in ceza sahası sol çaprazından yaptığı şutta, top az farkla auta çıkıyor. 66. dakikada, defanstan gelen uzun topta Tete, kaleci Okan ile karşı karşıya geliyor ancak Okan son anda ayaklarıyla pozisyonu kurtarıyor. 70. dakikada, Zeki’nin kullandığı kornerde Dimata’nın kafa vuruşu arka direğin dibinden auta gitti. 88. dakikada ceza sahası solundan Soner’in serbest vuruşu ise az farkla üstten dışarı çıkıyor.

MAÇIN KADROLARI VE HAKEMLER

Maçın hakemleri Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo olarak görev yapıyor. Samsunspor’un kadrosu Okan Kocuk, Zeki Yavru (Mendes dk. 78), Lubo Satka, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Celil Yüksel (Holse dk. 60), Anthony Makoumbou (Soner Aydoğdu dk. 85), Olivier Ntcham, Antonie Musaba, Emre Kılınç (Dimata dk. 60) ve Marius Mouandilmadji (Polat dk. 78) isimlerinden oluşuyor. Teknik direktör Thomas Reis. Panathinaikos’un kadrosu ise Bartlomiej Dragowski, Giannis Kotsiras, Erik Palmer-Brown, Ahmed Touba, Giorgos Kiriakopoulos, Pedro Chirivella, Gnezda Cerin, Anastasios Bakasetas (Siopis dk. 71), Filip Djuricic (Pellistri dk. 63), Mateus Tete (Jeremejeff dk.89) ve Fotis Ioannidis (Swiderski dk. 71) oyuncularından oluşuyor. Teknik direktör Rui Vitoria. Sarı kart gören oyuncular arasında ise Tomasson, Drongelen (Samsunspor), Cerin, Touba ve Jeremejeff (Panathinaikos) yer alıyor.