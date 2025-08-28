Samsunspor, Panathinaikos ile eşit kaldı

MAÇIN BAŞLANGICI

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda Yunan temsilcisi Panathinaikos ile sahasında mücadele ediyor. Bu önemli karşılaşmanın ilk çeyreği, iki takımın da formda bir performans sergileyerek golsüz sona erdi.

İLK YARININ GÖRKEMİ

İlk 15 dakikada her iki taraf da dikkatli bir oyun sergiliyor ve rakip kaleye net bir tehlike yaratmayı başarabilmiş değil. Mücadelenin temposu, futbolseverler için heyecan dolu anlara sahne oluyor.

Bu süreç, iki takım için de doğru stratejiler geliştirmek adına kritik bir dönem. Oyuncular arasındaki mücadele, maçın ilerleyen dakikalarında daha fazla heyecan vaat ediyor.