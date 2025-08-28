Samsunspor, Panathinaikos ile eşit oynuyor

MAÇIN DURUMU

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasında Samsunspor, evinde Yunan temsilcisi Panathinaikos ile mücadele ediyor. İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İLK YARI ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

Mücadelede ilk önemli pozisyon 8. dakikada yaşandı. Marius’un güzel ara pasında, penaltı noktasında kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Kılınç’ın şutu, kaleci Dragowski tarafından güçlükle kurtarıldı. 17. dakikada Tomasson’un pasıyla ceza sahası dışından Mouandilmadji’nin şutu, direğin solundan auta gitti. Yine 21. dakikada sağdan Zeki’nin ortasında Mouandilmadji’nin kafa vuruşu üstten az farkla auta çıktı.

24. dakikada Bakasetas’ın kullandığı serbest vuruşta, kaleciyle yüz yüze kalan Kiriakopoulos’un vurduğu top az farkla dışarı gitti. 38. dakikada Makaumbo’nun gönderdiği ara pasında Musaba, bulunduğu pozisyonda Dragowski’ye takıldı ve top taca çıktı. 42. dakikada Bakasetas’ın asistiyle kaleciyle karşı karşıya kalan Ioannidis’in şutu, direğin sol kısmına çarparak auta gitti.

HAKEMLER VE KADRODAKİ İSİMLER

Karşılaşmaya hakemler Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo düdük çaldı. Samsunspor kadrosunda Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Celil Yüksel, Anthony Makoumbou, Olivier Ntcham, Antonie Musaba, Emre Kılınç ve Marius Mouandilmadji yer aldı.

Yedeklerde Posiadala, Efe Törüz, Joe Mendes, Soner Aydoğdu, Nany Dimata, Carlo Holse, Polat Yaldır, Toni Borevkovic, Frank Atoen, Soner Gönül, Yunus Çift bulunuyor. Teknik Direktör Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor, Panathinaikos’a karşı mücadele ediyor. Panathinaikos’ta ise Bartlomiej Dragowski, Giannis Kotsiras, Erik Palmer-Brown, Ahmed Touba, Giorgos Kiriakopoulos, Pedro Chirivella, Gnezda Cerin, Anastasios Bakasetas, Filip Djuricic, Mateus Tete ve Fotis Ioannidis maçta yer alıyor.

Teknik direktör Rui Vitoria’nın yönetiminde yer alan Yunan ekibinin yedekleri ise Alban Lafont, Kostas Kotsaris, Davide Calabria, Manolis Siopis, Anass Zaroury, Sverrir Ingason, Daniel Mancini, Karol Swiderski, Filip Mladenovic, Facundo Pellistri, Alexander Jeremejeff ve Adriano Bregou’dan oluşuyor. Panathinaikos’un Cerin’i sarı kartla cezalandırıldı.