Samsunspor, Panathinaikos ile Hazırlanıyor

MAÇ HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanşında 28 Ağustos Perşembe günü sahasında Panathinaikos ile mücadele edecek. Takım, maçın hazırlıklarına hızla başladı. Nuri Asan Tesisleri’nde, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, koordinasyon çalışması, dar alanda yönsüz oyun ve hedefli oyun ile idmanlarını tamamladı.

SAĞLIK DURUMLARI GÖZDEN GEÇİRİLDİ

Tedavi süreci devam eden Carlo Holse ile Anthony Musaba, antrenmanda takımdan ayrı olarak çalıştı. Karadeniz ekibi, Panathinaikos maçının hazırlıklarına yarın devam edecek. Futbolcular, zorlu mücadeleye hazırlıklarını sürdürerek, sahada daha iyi bir performans sergilemeyi hedefliyor.