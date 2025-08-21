Samsunspor, Panathinaikos ile karşılaşacak

EUROPA LİGİ’NDE TARİHİ KARŞILAŞMA

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan’ın Panathinaikos takımı ile karşılaşacak. Bu mücadele, Samsunspor’un 27 yıl aradan sonra Avrupa arenasında boy gösterdiği bir maç olacak. Karşılaşma, Yunanistan’ın başkenti Atina’da bulunan Olimpiyat Stadı’nda gerçekleştirilecek. Maçın başlangıcı saat 21.00 olarak belirlenirken, HT Spor’dan naklen yayınlanacak.

DESTEK GÖSTERİSİ SOSYAL MEDYADA YER ALDI

Karşılaşma öncesinde, bir Samsunspor taraftarı, destek amacıyla Yunanistan’a gitti. Bu taraftar, Atina’da Karadeniz ekibinin Atatürk logolu bayrağını dalgalandırdı. O anlarda çevrede bulunan Yunan vatandaşlarının da izleyici oldukları gözlemlendi. Bu eylem, sosyal medyada büyük yankı buldu ve kısa sürede binlerce kez paylaşılarak viral hale geldi. Kullanıcılar, bayrağı sallayan taraftarı destekleyen yorumlar yaptı.