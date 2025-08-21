Haberler

Samsunspor, Panathinaikos ile karşılaşacak

EUROPA LİGİ’NDE TARİHİ KARŞILAŞMA

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan’ın Panathinaikos takımı ile karşılaşacak. Bu mücadele, Samsunspor’un 27 yıl aradan sonra Avrupa arenasında boy gösterdiği bir maç olacak. Karşılaşma, Yunanistan’ın başkenti Atina’da bulunan Olimpiyat Stadı’nda gerçekleştirilecek. Maçın başlangıcı saat 21.00 olarak belirlenirken, HT Spor’dan naklen yayınlanacak.

DESTEK GÖSTERİSİ SOSYAL MEDYADA YER ALDI

Karşılaşma öncesinde, bir Samsunspor taraftarı, destek amacıyla Yunanistan’a gitti. Bu taraftar, Atina’da Karadeniz ekibinin Atatürk logolu bayrağını dalgalandırdı. O anlarda çevrede bulunan Yunan vatandaşlarının da izleyici oldukları gözlemlendi. Bu eylem, sosyal medyada büyük yankı buldu ve kısa sürede binlerce kez paylaşılarak viral hale geldi. Kullanıcılar, bayrağı sallayan taraftarı destekleyen yorumlar yaptı.

ÖNEMLİ

Haberler

Taner Tamtürk, Rekor İçin Yolculuk Yaptı

Samsunspor taraftarı Taner Tamtürk, Polonya'dan Moğolistan'a giderek Avrupa kupası maçına katıldı. Rekor hedefi için otostopla 12 günlük yolculuk gerçekleştirdi ve onay sürecini bekliyor.
Haberler

Fenerbahçe, Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Kocaelispor ile oynayacağı Süper Lig maçı için Jose Mourinho önderliğinde antrenman yaptı. Hazırlık, ısınma ve koordinasyon egzersizleri ile sürdürüldü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.