Samsunspor, Panathinaikos ile karşılaşacak

MAÇ TARİHİ VE YERİ

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Samsunspor, Yunanistan ekibi Panathinaikos ile perşembe günü saat 20:00’de Samsun’da karşılaşacak. Mücadele, Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda gerçekleşecek. Bu önemli karşılaşma öncesi UEFA’dan dikkat çekici bir karar geldi.

PANKARTLARIN REDDEDİLMESİ

Samsunsporlu taraftarların, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gözlerinin bulunduğu ve Fatih Sultan Mehmet’in resminin yer aldığı pankartları UEFA yetkilileri tarafından kabul edilmedi. Samsunspor yönetimi, 19 Mayıs Stadyumu’nda yer alacak pankartların kulübün müdahalesine tabi olmadığını belirtti. Açıklamada, “UEFA organizasyonlarında statta yer alacak bir bardağın bile UEFA’nın iznine tabi olduğu” ifadesi kullanıldı.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERİYOR

Bu karar sonrası, Samsunspor taraftarları sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirdi. Taraftar grubundan yapılan bir paylaşımda, “Yarın oynayacağımız maç için hazırladığımız pankartta bu görsel bulunduğu için kabul edilmedi yetkililer tarafından. Bu görseli kaldırdık mecburen. Yarın için güzel bir pankart hazırlıyoruz. Mabedimiz 19 Mayıs Stadyumu’nda görüşmek üzere” şeklinde ifadeler yer aldı.