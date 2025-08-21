Haberler

Samsunspor, Panathinaikos ile karşılaşacak

MAÇIN HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

UEFA Avrupa Ligi Play-Off ilk maçında Samsunspor, bugün Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşacak. Bu önemli mücadele, Atina Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Karadeniz temsilcisi, beyaz forma ile sahaya çıkmayı planlıyor. Samsunspor, dün özel uçakla Samsun’dan Atina’ya seyahat etti ve kafile, Atina’ya vardıktan sonra maçın oynanacağı stadyumda saat 19.00’da son antrenmanını yaparak maç saatini beklemeye başladı.

MAÇ SAATİ BELİRLENDİ

Kırmızı-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi Play-Off ilk maçında Panathinaikos ile Atina Olimpiyat Stadyumu’nda TSİ 21.00’de mücadele edecek. Samsunspor’un bu karşılaşmada göstereceği performans, UEFA Avrupa Ligi’nde bir sonraki aşama için oldukça önemli bir adım olacak.

ÖNEMLİ

Haberler

Hayvan Pazarı Yeniden Açıldı

Van'da şap hastalığı nedeniyle kapatılan hayvan pazarı, aşılama sonrası tekrar açıldı. Tarım ve Orman İl Müdürü, aşı oranının %97'ye ulaştığını duyurdu.
Haberler

Edirne Valisi Sezer, Gülce’ye park

Edirne'de Vali, 5 yaşındaki Gülce'nin isteği üzerine köye çocuk parkı ve halı saha yapılacağını duyurdu, böylece köydeki tüm çocukların mutluluğunu artırmayı hedefliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.