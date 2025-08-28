Samsunspor Panathinaikos’la 0-0 berabere kaldı

MAÇIN DETAYLARI

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo

Samsunspor’un kadrosunda Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 78 Mendes), Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel (Dk. 60 Holse), Musaba, Makoumbou (Dk. 85 Soner Aydoğdu), Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 60 Dimata) ve Mouandilmadji (Dk. 78 Polat) yer aldı. Panathinaikos’un kadrosu ise Dragowski, Kotsiras, Palmer-Brown, Touba, Kiriakopoulos, Bakasetas (Dk. 71 Siopis), Chirivella, Cerin, Tete (Dk. 89 Jeremejeff), Duricic (Dk. 63 Pellistri) ve Ioannidis (Dk. 71 Swiderski) şeklinde oluştu. Maçta sarı kart gören oyuncular ise Samsunspor’dan Tomasson, Van Drongelen; Panathinaikos’tan ise Cerin, Touba, Jeremejeff olarak kaydedildi.

SONUÇ VE DEVAM EDEN YOL

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında sahasında Panathinaikos ile 0-0 berabere kalan Samsunspor, bu sonuçla turnuvaya veda ediyor. İlk karşılaşmayı deplasmanda 2-1 kaybeden kırmızı-beyazlılar, bu sonucun ardından yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde devam edecek.

İLGİ ÇEKEN ANLAR

Maçta 8’inci dakikada Mouandilmadji’nin ara pasında topla buluşan Emre Kılınç, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği şutu Dragowski güçlükle kurtardı. 17’nci dakikada Tomasson’un pasıyla topla buluşan Mouandilmadji’nin kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı. 22’nci dakikada Zeki Yavru’nun ceza sahasına yaptığı ortada iyi yükselen Mouandilmadji’nin kafa vuruşu da üstten auta gitti.

24’üncü dakikada Bakasetas’ın kullandığı serbest vuruşta Kiriskopoulos’un şutu az farkla yandan auta çıktı. 38’inci dakikada Makoumbou’nun ara pasıyla karşı karşıya kalan Musaba’nın şutunu kaleci Dragowski son anda önledi. İlk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

49’uncu dakikada Panathinaikos’un Ioannidis ile geliştirdiği atakta, kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı. 66’ncı dakikada Tete, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu kaleci Okan Kocuk son anda kurtardı. 70’inci dakikada Zeki Yavru’nun köşe vuruşunda Dimata’nın kafa vuruşu arka direkten dışarı gitti. 88’inci dakikada Soner Aydoğdu’nun serbest vuruşu az farkla üstten auta gitti. Sonuç olarak, karşılaşma 0-0 sona erdi.