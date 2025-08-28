Samsunspor, Panathinaikos’la oynayacak maçta

MAÇIN DETAYLARI

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında Panathinaikos ile kendi sahasında karşı karşıya geldi. İlk maçta 2-1 mağlup olan kırmızı-beyazlı takım, bu iç saha mücadelesine 19 Mayıs Stadı’nda saat 20.00’de başladı. Maçın düdüğünü Bosna Hersek Futbol Federasyonu’ndan Irfan Peljto çaldı. Peljto’nun yardımcılığını Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstlenirken, dördüncü hakemlik görevini ise Milos Gigovic yerine getirdi.

SAMSUNSPOR’UN GÜÇLÜ GEÇMİŞİ

Samsunspor, Avrupa organizasyonlarında bugüne kadar toplam 11 maç oynadı ve bu maçların 6’sını galibiyetle, 5’ini ise mağlubiyetle tamamladı. Kırmızı-beyazlılar, rakip fileleri 23 kez havalandırırken, kalesinde 15 gol gördü. Samsunspor ve Panathinaikos, Avrupa kupalarında ikinci kez karşı karşıya geldi. İlk maç, 21 Ağustos Perşembe günü Atina’da gerçekleştirildi ve Panathinaikos bu maçı 2-1’lik skorla kazandı.

Samsunspor, Avrupa kupalarındaki ilk mücadelesini 1997-1998 sezonunda İntertoto Kupası’nda yapmıştı. 1998-1999 sezonunda ise Avrupa’daki ikinci denemesinde, eski 19 Mayıs Stadı’nda Werder Bremen’e karşı mücadele etmiş ve 3-0 mağlup olmuştu. 27 yıl aradan sonra Avrupa arenasına dönen Samsunspor, bu kez 33 bin 919 seyirci kapasiteli yeni 19 Mayıs Stadı’nda Panathinaikos’u ağırladı.

TARAFTARIN DESTEKİ

Samsunspor, 27 yıl sonra Avrupa’da taraftarının önünde maç oynadı. Bu karşılaşmada iki kulübün taraftarları yoğun ilgi gösterdi ve satılan biletlerin büyük kısmı tükendi. Maçı toplamda 26 bin futbolsever izledi.

ŞİFRELERİ DÜZENLENDİ

Samsunspor, Panathinaikos ile oynanan ilk mücadelede sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Carlo Holse ve Anthony Musaba’yı bu maçta kadrosuna dahil etti. Musaba, ilk 11’de yer alırken, Holse yedek oyuncu olarak başladı. Afonzo Souza ise statü gereği oynayamayacak. Panathinaikos tarafında sakatlığı bulunan Tin Jedvaj bu karşılaşmada görev almadı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Samsunspor ve Panathinaikos arasındaki rövanş maçı, UEFA tarafından yüksek riskli maç kategorisine alındı. Bu nedenle Samsun Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü, geniş güvenlik önlemleri aldı. Karşılaşmada 1015 polis ve 550 güvenlik görevlisi görev yaptı.

ÜCRETSİZ ULAŞIM OLANAĞI

Samsun Büyükşehir Belediyesi, saat 15.00 ile 23.00 arasında maça gidecek olan taraftarlara tramvayla ücretsiz ulaşım hizmeti sunacağını duyurdu. Trafik yoğunluğunun olumsuz etkilenmemesi için taraftarların araçlarını kullanmamaları önerildi.

Mücadeleye Samsunspor, Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Makoumbou, Ntcham, Emre Kılınç, Musaba ve Mouandilmadji ilk 11’i ile başladı. Panathinaikos ise Dragowski, Kotsiras, Palmer-Brown, Touba, Kiriakopoulos, Bakasetas, Chirivella, Cerin, Tete, Duricic ve Loannidis kadrosuyla sahadaydı.