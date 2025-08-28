Haberler

Samsunspor Panathinaikos Maçı Devam Ediyor

İLGİYLE BEKLENEN EŞLEŞME

UEFA Avrupa Ligi ön eleme turlarında dikkat çeken eşleşmelerden bir tanesi olan Samsunspor – Panathinaikos randevusu, futbol dünyasının en çok konuştuğu konulardan biri haline geldi. Taraftarların en büyük meraklarından biri Samsunspor’un Panathinaikos’u saf dışı bırakıp bırakmayacağı oldu. UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme turunda gerçekleşecek olan Samsunspor – Panathinaikos maçı, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.

MAÇIN YAYIN DETAYLARI

Samsunspor – Panathinaikos karşılaşması, 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak. HT Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek olan mücadele, futbol tutkunlarına televizyon ve dijital platformlar üzerinden takip etme imkanı sunacak. HT Spor; Digiturk 75, D-Smart 79, Tivibu 87, Kablo TV 227 ve Turkcell TV+ 73 numaralı kanallar üzerinden, ayrıca Türksat uydusu ve internet aracılığıyla şifresiz olarak yayın yapacak.

MAÇIN DURUMU

Şu an için maçta durum 0-0 olarak devam etmekte. İki takım, galip gelen tarafın bir üst tura geçeceği bu önemli mücadelede, Samsun’daki Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, bu kritik maçı kaçırmamak için sabırsızlanıyor.

Tekirdağ’da Trafik Kazası Meydana Geldi

Malkara'da gerçekleşen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Olayla ilgili detaylar araştırılıyor.
Elazığspor Hazırlıklarına Devam Ediyor

Elazığspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'taki BAY döneminin ardından MKE Ankaragücü ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Fırat Gül, eksik oyuncuları ve şampiyonluk hedefini değerlendirdi.

